Политика

СМИ сообщили о планах Европы создать силы против России

The Telegraph: Европа хочет создать силы быстрого реагирования против РФ
Khalid Mohammed/AP

В Европе завершается разработка плана по созданию сил быстрого реагирования, которые смогут атаковать Россию, если она нарушит условия прекращения огня на Украине. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Это потребует привлечения европейских подразделений и техники, дислоцированных как внутри, так и за пределами Украины, а также вооруженных сил самой Украины», — отмечает издание.

По информации издания, планируется, что ВСУ будет «действовать в первую очередь», за ними последуют европейские подразделения, также Украину поддержат американцы.

Источники The Telegraph отмечают, что еще продолжаются обсуждения того, что именно должна будет сделать Москва для применения Европой сил быстрого реагирования.

Посол Украины в НАТО Алена Гетманчук в статье для The Telegraph написала, что Украина считает «неотъемлемой частью» мирного урегулирования гарантии безопасности от предполагаемой атаки со стороны России. Она подчеркнула, что украинцы не требуют членства страны в НАТО и не ожидают, что страны-члены альянса заменят ВСУ.

По словам посла, гарантии безопасности должны включать укрепление ВСУ, наращивание оборонного производства, двухсторонние соглашения в области безопасности, а также размещение многонациональных сил на Украине и членство страны в ЕС. Также она подчеркнула, что Украина не примет «бессмысленные» гарантии безопасности от США.

6 января 2026 года на саммите «коалиции желающих» в Париже лидеры стран ЕС и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о развертывании так называемых «многонациональных сил» Европы на Украине после окончания конфликта. Издание The Times отмечало, что со этому договору Британия и Франция намерены послать на Украину до 15 тысяч солдат.

Ранее на Западе назвали условие уничтожения России.
 
