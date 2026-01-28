Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды 29 января

Дептранс Москвы призвал выбирать для поездок метро из-за непогоды 29 января
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями в центре Москвы жителям столицы рекомендуется использовать для поездок городской транспорт. Об этом сообщил московский дептранс в Telegram-канале.

«Метро, МЦК и МЦД работают независимо от погоды и помогут вам добраться быстрее», — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что при поездках на автомобиле москвичам следует учитывать возможные задержки в пути. Также горожан призвал быть готовыми к изменениям в движении и заранее выбирать маршрут.

Несколькими часами ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что снегопады в Москве пойдут на убыль в пятницу, 30 января. Она добавила, что в субботу, 31 января, и в воскресенье, 1 февраля, в Москве ожидается облачная, но прохладная погода. В субботу будет -10... -15°C, в воскресенье похолодает до -18... -23°C ночью.

Ранее стало известно, что в Москве появятся сугробы высотой 70 сантиметров.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!