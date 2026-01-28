Размер шрифта
Рубио оценил возможность новой операции США в Венесуэле

Рубио: США не готовятся к новой военной операции в Венесуэле на данном этапе
Mandel Ngan/Pool via Reuters

США не ведут подготовку и не планируют новую военную операцию в Венесуэле на данном этапе. Об этом сообщил в ходе слушаний в сенате американский госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Я могу сказать вам прямо сейчас с большой уверенностью, что мы не намерены проводить [операцию] и не ожидаем каких-либо военных действий в Венесуэле в настоящее время», — сказал он.

По словам Рубио, Вашингтон не хочет своего военного присутствия в республике, оно ограничится охраной посольства американскими морпехами.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы.
 
