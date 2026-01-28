Размер шрифта
Москалькова попросила ускорить подготовку единых учебников для школ

Москалькова просит Минпросвещения ускорить подготовку единых учебников для школ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила министерство просвещения России ускорить подготовку единых учебников для школ. Об этом пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день по‑прежнему не подготовлены единые государственные учебники по ряду ключевых предметов, прежде всего по гуманитарному профилю», — отметила она, выступая в Госдуме.

Отсутствие единых учебников приводит к дисбалансу в образовательном процессе, добавила омбудсмен.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщала, что учебники новейшей истории России решили завершить рассказом о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Учебные пособия для старших классов, где появится упоминание этого события,, будут напечатаны уже в 2026 году.

К 2027 году в России появится первая за все постсоветское время единая линейка государственных учебников по русскому языку и литературе для 5-7 и 10-11 классов, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Ранее в Минпросвещения рассказали, когда появятся единые учебники по русскому языку.
 
