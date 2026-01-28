Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Рубио призвал переосмыслить роль НАТО

Рубио: роль НАТО должна быть переосмыслена с точки зрения обязательств
Craig Hudson/Reuters

Роль НАТО должна быть переосмыслена с точки зрения обязательств. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в сенате, передает РИА Новости.

«Да, считаем [НАТО полезным для США]. Я имею в виду, что проблема в том, что НАТО также необходимо переосмыслить с точки зрения обязательств», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что Североатлантический альянс не может существовать без США. При этом, по словам госсекретаря, союзники Вашингтона понимают это. В связи с этим глава ведомства заявил о необходимости усиления американских партнеров.

23 января газета The New York Times сообщила, что НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности. Издание отметило, что после экономического форума в Давосе европейцы поняли — администрация американского президента больше не хочет обеспечивать безопасность в Европе.

Ранее в МИД РФ заявили о «панике» в НАТО из-за невозможности пожаловаться на США.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!