Рубио призвал переосмыслить роль НАТО

Роль НАТО должна быть переосмыслена с точки зрения обязательств. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в сенате, передает РИА Новости.

«Да, считаем [НАТО полезным для США]. Я имею в виду, что проблема в том, что НАТО также необходимо переосмыслить с точки зрения обязательств», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что Североатлантический альянс не может существовать без США. При этом, по словам госсекретаря, союзники Вашингтона понимают это. В связи с этим глава ведомства заявил о необходимости усиления американских партнеров.

23 января газета The New York Times сообщила, что НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности. Издание отметило, что после экономического форума в Давосе европейцы поняли — администрация американского президента больше не хочет обеспечивать безопасность в Европе.

Ранее в МИД РФ заявили о «панике» в НАТО из-за невозможности пожаловаться на США.