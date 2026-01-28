Размер шрифта
Мужчина по ошибке получил зарплату в 330 раз больше его оклада и оставил себе

Компания по ошибке перевела сотруднику 165 млн песо и не смогла вернуть деньги
Motrow/imageBROKER.com/Global Look Press

Чилиец из-за ошибки бухгалтера получил зарплату, в 330 раз превышающую его оклад, и оставил себе по решению суда. Об этом сообщает Daily Mirror.

Помощник дистрибьютора компании Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) из Сантьяго был очень удивлен, когда вместо 500 тыс. чилийских песо (около 44 тыс. рублей — прим. ред) на его счет перевели 165 млн. Сначала мужчина сообщил об этом работодателю и даже обещал вернуть лишнее, но передумал и уже через три дня не вышел на работу.

Когда он уволился через адвоката, оставив деньги себе, компания обвинила его в краже и подала в суд, который после трехлетней тяжбы вынес решение в пользу сотрудника. Дело было классифицировано как «несанкционированное присвоение» — преступление, не наказуемое по чилийскому законодательству, а не кража, поскольку работник не имел отношения к переводу ошибочной суммы.

В обратном случае мужчине грозило до 540 дней тюрьмы, но в результате деньги остались у него. Компания CIAL не сдается и намерена подать гражданский иск для возврата средств, но пока бывший сотрудник свободно тратит «выигрыш», радикально изменивший его жизнь.

Ранее женщина по ошибке купила лотерейный билет и выиграла $250 тысяч.
 
