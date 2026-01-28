Размер шрифта
Госдеп раскрыл детали соглашения по гарантиям безопасности для Украины

Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева
Kevin Mohatt/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это что-то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских, а затем и поддержку со стороны США», — сказал Рубио в ходе выступления перед комитетом сената по международным отношениям.

28 января посол Украины в НАТО Алена Гетманчук написала в статье для The Telegraph, что украинский народ считает «неотъемлемой частью» мирного урегулирования гарантии безопасности от предполагаемой атаки со стороны России. По ее словам, при этом украинцы не требуют членства в НАТО и не ожидают, что страны — члены альянса заменят Вооруженные силы Украины.

До этого агентство Reuters сообщило, что США требуют от Украины подписать соглашение с РФ в обмен на гарантии безопасности. Также 27 января издание Financial Times написало, что США поставили Украине условие предоставить гарантии безопасности в обмен на мирное соглашение, которое будет включать территориальные уступки. В Белом доме при этом данную информацию опровергли.

Ранее Зеленский назвал «ключевую гарантию безопасности» для Европы.
 
