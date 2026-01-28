Размер шрифта
Воспитательницу обвинили в избиении детей в новосибирском детсаду

«КП»: в Новосибирске дети пострадали от рук воспитательницы детсада
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Воспитателя заподозрили в избиении детей в одном из новосибирских детсадов. Об этом kp.ru рассказали родители дошкольников.

Поначалу в адрес воспитательницы Светланы (имя изменено — прим. ред.) замечания не поступали, но недавно мама и папа одного из воспитанников заподозрили женщину в жестоком обращении с их сыном и поговорили с другими родителями. Тогда стало известно, что Светлана уже поднимала руку на детсадовцев.

«Выяснилось, что воспитатель одну девочку била: это подтвердили сразу несколько детей. Доставалось и другим детям, причем била воспитательница тех, кто еще не научился хорошо говорить. Видимо, чтобы они ничего не могли рассказать дома», — говорит одна из мам.

С появлением Светланы в группе дети стали чаще плакать. Как оказалось, виной всему странные методы воспитания, которые использовала женщина.

«Воспитательница не пускала их в туалет во время сончаса, говорила: «Терпите». И только после сончаса дети могли сходить в туалет», — передают слова детей их родители.

В конце концов они добились отстранения Светланы от работы, при этом, по словам родителей, воспитателя, работавшего в этой же группе, вынуждает уволиться уже само руководство учреждения. В детском саду не стали комментировать ситацию. Сейчас там проводят служебную проверку.

Ранее россиянин десять лет избивал свою дочь и избежал колонии.
 
