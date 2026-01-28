В Госдепе отметили распространение интересов США на весь мир

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что интересы Соединенных Штатов распространяются на весь мир. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас есть интересы по всему миру», - сказал Рубио на слушаниях в профильном комитете сената.
В качестве регионов, в которых США преследуют свои цели, он назвал Ближний Восток, Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион. При этом глава Госдепа подчеркнул, что США не могут одновременно держать войска везде, поэтому приходится выбирать.
«Чем сильнее союзники в НАТО, тем больше гибкости у США для защиты интересов по всему миру. Это не отказ от НАТО», — добавил Рубио.
26 января The New York Times выпустила статью политологов Стейси Годдарда и Абрахама Ньюмана, в которой говорилось, что внешняя политика президента США Дональда Трампа — это «не просто хаос» или «обновленная версия конкуренции великих держав XIX века», а «инструмент для перекачивания денег и повышения статуса в пользу Трампа и его ближайших соратников».
Агентство Reuters также писало, что администрация Трампа продолжает изучать возможность силовой аннексии Гренландии.
Ранее Трампу пригрозили импичментом из-за планов по захвату Гренландии.