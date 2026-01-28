Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В Госдепе отметили распространение интересов США на весь мир

Рубио признал, что интересы США распространяются на весь мир
Kevin Mohatt/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что интересы Соединенных Штатов распространяются на весь мир. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть интересы по всему миру», - сказал Рубио на слушаниях в профильном комитете сената.

В качестве регионов, в которых США преследуют свои цели, он назвал Ближний Восток, Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион. При этом глава Госдепа подчеркнул, что США не могут одновременно держать войска везде, поэтому приходится выбирать.

«Чем сильнее союзники в НАТО, тем больше гибкости у США для защиты интересов по всему миру. Это не отказ от НАТО», — добавил Рубио.

26 января The New York Times выпустила статью политологов Стейси Годдарда и Абрахама Ньюмана, в которой говорилось, что внешняя политика президента США Дональда Трампа — это «не просто хаос» или «обновленная версия конкуренции великих держав XIX века», а «инструмент для перекачивания денег и повышения статуса в пользу Трампа и его ближайших соратников».

Агентство Reuters также писало, что администрация Трампа продолжает изучать возможность силовой аннексии Гренландии.

Ранее Трампу пригрозили импичментом из-за планов по захвату Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!