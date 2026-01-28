«Все время уничтожал»: комментатор рассказал, как Станкович унижал игрока «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу» заявил, что сербский специалист Деян Станкович, когда тренировал московский «Спартак», унижал игрока команды Пабло Солари.

«Когда он согласовал Солари, что он должен прийти на усиление, и потом все время уничтожал Солари. Подходил и говорил: «Какое же ты гавно как игрок. Просто вообще. Я не понимаю, каким образом ты здесь оказался. Ты просто не соответствуешь уровню этой команды. Тебя здесь не должно быть», — поделился он.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

