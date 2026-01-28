В России захотели национализировать одного из крупнейших производителей цемента

Генеральная прокуратура России подала иск о национализации холдинга «Новоросцемент», являющегося одним из крупнейших производителей цемента в стране. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным журналистов, иск был подан в Арбитражный суд Краснодарского края. В роли ответчиков выступают кипрские компании Chevre Investments Limited и Nortox Investments Limited, а также российское АО «Актуальные инвестиции». Активы холдинга оценили в 45 млрд рублей.

Издание отметило, что владелец завода Лев Кветной проходит по делу в качестве третьего лица. Однако, по информации источника, поводом для обращения в суд стало незаконное владение предпринимателем стратегически значимым бизнесом.

Источник добавил, что у Кветного есть гражданства Израиля и Кипра. Для легального владения объектом ему следует получить разрешение специальной правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из материала.

В декабре прошлого года нарушение владельцами столичного аэропорта Домодедово российских законов привело к передаче воздушной гавани в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. Владеющая аэровокзальным комплексом Домодедово компания «ДМЕ Лимитед» с 2002 по 2016 год принадлежала жителям британского острова Мэн Джейн Элизабет Петерс и Шону Фергюссону Кэйрнсу.

Ранее Генпрокуратура подавала иски к рыболовецким компаниям из Мурманска и Хабаровска.