Юрист рассказал, можно ли проносить свою еду в кинотеатр

Кинотеатры имеют право запрещать проносить свою еду на сеансы, поскольку, покупая билет, зритель соглашается с правилами услуг по демонстрации фильма. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист Илья Русяев.

«Юридически кинотеатр оказывает услугу по демонстрации фильма, а билет — это договор возмездного оказания услуг. По общему правилу заказчик обязан оплатить услугу и следовать условиям договора, а исполнитель вправе устанавливать правила оказания услуг в рамках закона. Кинотеатр может установить правила посещения и закрепить их в публичной оферте, правилах посещения или на билете. Если правила запрещают проносить стороннюю еду, это условие договора, на которое зритель соглашается при покупке билета. Однако есть нюанс. Закон о защите прав потребителей запрещает включать в договор условия, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами России. Такие условия признаются недействительными. Вопрос в том, ущемляет ли запрет на стороннюю еду права потребителя. Прямого запрета на установление таких правил в законодательстве нет. Роспотребнадзор и суды обычно исходят из того, что правила посещения должны быть обоснованы и не создавать необоснованных препятствий для потребителей», — сказал он.

По словам юриста, кинотеатр должен уведомлять зрителей при покупке билета о правилах посещения и подобных запретах, в ином случае отказ в допуске можно оспорить.

«На практике кинотеатры обосновывают запрет несколькими причинами. Первая — это санитарные требования и безопасность: сторонняя еда может иметь резкий запах, оставлять мусор, создавать риск пищевых отравлений или аллергических реакций у других зрителей. Вторая — это коммерческий интерес: продажа еды и напитков составляет значительную часть дохода кинотеатров, и запрет на стороннюю еду защищает этот источник выручки. Третья — это условия договоров с поставщиками или франчайзинговыми сетями, которые могут требовать эксклюзивности. Если кинотеатр не пускает вас с едой, купленной в магазине или на фудкорте, сначала проверьте правила посещения. Они должны быть опубликованы на сайте кинотеатра, в кассе или на билете. Если правила запрещают стороннюю еду, кинотеатр формально вправе отказать в допуске на сеанс. Однако если правила не опубликованы или не были доведены до вашего сведения при покупке билета, отказ в допуске может быть оспорен как необоснованный», — добавил он.

Русяев подчеркнул, что зритель в спорной ситуации вправе обратиться в Роспотребнадзор и суд, однако шансы выиграть в таком деле малы.

«Если спор не решается на месте, можно подать жалобу в Роспотребнадзор на необоснованный отказ в оказании услуги или на недоведение условий договора до потребителя. Также можно обратиться в суд с требованием о признании условия договора недействительным, возврате денег за билет и компенсации морального вреда. Однако практика показывает, что суды чаще поддерживают кинотеатры, если правила были опубликованы и доведены до зрителей заранее, и запрет обоснован санитарными или организационными причинами. Перед походом в кинотеатр проверьте правила посещения на сайте или уточните при покупке билета, можно ли проносить свою еду. Если правила запрещают стороннюю еду, проще купить еду в баре кинотеатра или перекусить до сеанса, чем спорить на входе. Если считаете запрет необоснованным, фиксируйте отказ письменно, сохраняйте билет и правила посещения, затем обращайтесь в Роспотребнадзор или суд», — заключил он.

