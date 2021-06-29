В Чехии признали право России на территорию посольства законным

МИД Чехии заявил, что посольство России в Праге использует занимаемую им территорию в соответствии с постановлением чехословацкого правительства от 1970 года, поэтому требования к нему пражских муниципальных властей освободить полгектара от общей площади не имеют юридических оснований. Письмо ведомства, направленное главе муниципалитета района Прага-7 Яну Чижинскому опубликовала газета Mlada fronta Dnes, сообщает ТАСС.

В середине апреля текущего года пражские муниципальные власти потребовали от посольства России освободить полгектара от общей площади, которую занимает диппредставительство. Это касается территории, которая до 1968 года входила в состав примыкающего к ней парка Стромовка. Соответствующее обращение было направлено правительству Чехии.

«В 1972 году Управление обслуживания дипломатического корпуса [МИД Чехословакии] на договорной основе перевело участок в вечное бесплатное пользование тогдашнего советского посольства [в Чехословакии]», — говорится в письме.

Таким образом, участок является чешской собственностью, но Россия, являющаяся правопреемницей СССР, вправе использовать его для размещения своего дипломатического представительства. В чешском внешнеполитическом ведомстве считают, что выполнение требования муниципальных властей могло бы привести к нарушению международного права, пишет издание.

Ранее в Совфеде назвали условие исключения Чехии из списка недружественных стран.