Литва оценила решение Минска о выходе из «Восточного партнерства»

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства.

«Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», — сказано в сообщении министра.

Ландсбергис отметил, что за гражданами Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнерство». Он также подчеркнул, что предложение Евросоюза о проведении реформ и оказании помощи остается для демократической Белоруссии в силе.

Ранее глава МИД Евросоюза прокомментировал выход Минска из «Восточного партнерства».

До этого Белоруссия заявила о приостановке участия в программе ЕС «Восточное сотрудничество» и запрете на въезд в страну для еврочиновников, которые способствовали введению санкций против страны.

24 июня Европейский союз официально объявил о введении секторальных экономических санкций против Белоруссии. Введение рестрикций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.