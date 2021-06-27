В Чехии заявили, что Евросоюз не боится контактов с Путиным

Глава США Джо Байден не боялся контактов с российским коллегой Владимиром Путиным, этого не боятся и европейские политики. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, пишет РИА «Новости».

«Байден не боялся контактов с Путиным. Почему этого должны бояться представители Евросоюза? Кроме прочего, необходимо учитывать, что Россия является важным экономическим партнером», — сказал Земан.

По его словам, для него аксиомой является то, что «люди должны общаться», потому что в противном случае их можно подозревать в том, «что они терпят комплекс неполноценности».

Ранее чешские власти призвали Россию отказаться от обозначения Чехии как недружественного государства. По мнению ведомства, исключение Чехии из списка недружественных стран необходимо для снижения напряженности в отношениях между Прагой и Москвой.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, в нем числятся Чехия и Соединенные Штаты.