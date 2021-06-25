Чижов заявил о неготовности Евросоюза к нормализации отношений с Россией

У Евросоюза пока нет политической воли для нормализации отношений с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает «Интерфакс».

Одной из тем саммита ЕС, который состоялся 24-25 июня, было будущее отношений с Россией. Лидеры европейских стран предложили Еврокомиссии представить варианты мер, в том числе экономические санкции, в ответ на вероятные действия со стороны России.

«Эта формулировка не может вызвать большой радости», - заявил в этой связи Чижов.

Санкции, как напомнил Чижов, изначально предполагались как инструмент последней инстанции, который применяется в случае, если все остальные механизмы не сработали. При этом право их наложения на то или иное государство имеет лишь Совет безопасности ООН.

«Но сейчас пресловутая «санкционная дубина», или, вернее сказать, бумеранг, по сути стал первым и единственным средством международной политики Евросоюза и других стран коллективного Запада, которое вытесняет любые дипломатические усилия», — посетовал Чижов.

В Брюсселе 24-25 июня состоялся саммит глав государств и правительств стран ЕС. По итогам первого дня было решено изучить возможности введения санкций для противодействия возможной будущей «вредоносной» деятельности России.