Власти США не собираются возвращать России захваченную дипсобственность

Никаких подвижек в вопросе возвращения России захваченной в США дипломатической собственности нет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Проблема российской дипломатической собственности — один из центральных вопросов в разговоре нашем с американскими коллегами. <...> Нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле», — сказал посол.

По словам Антонова, власти США с первых же дней дали понять, что не предоставят дипломатический статус вновь приобретенным объектам.

«Это, конечно, негативно влияет на настрой», — заявил дипломат.

Тем не менее, как отметил Антонов, российская сторона намерена продолжать бороться и требовать возвращения российской дипломатической собственности.

16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

Антонов вернулся в Соединенные Штаты 20 июня.