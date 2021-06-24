Прилепина не пустили на съезд КПРФ

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, не был допущен на съезд КПРФ, куда он приехал, чтобы предложить подписать меморандум 19 августа (к 30-летию августовских событий 1991 года) об объединении левой коалиции, а также начать совместную работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин назвал внеплановый приезд сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» на съезд КПРФ попыткой политического пиара.

«Очевидно, мы приглашаем только тех, кого мы ждем. У нас здесь среди приглашенных представители 50 организаций, кто идет с КПРФ на выборы, кто выдвигает своих представителей в наши списки... господин Прилепин выбрал путь идти с СР («Справедливая Россия»)», — сказал Афонин.

По словам самого Прилепина, лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ему провести переговоры по вопросу разработки и подписания меморандума о создании левой коалиции на следующей неделе.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что сожалеет о союзе Захара Прилепина со «Справедливой Россией».