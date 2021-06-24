Постпред Крыма предложил внести Великобританию в список недружественных стран

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов на фоне инцидента с британским эсминцем предложил включить Великобританию в список недружественных России стран, сообщает РИА «Новости».

«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», — сказал он.

По его мнению, у Великобритании будет отведена особая роль в антироссийской агрессивной коалиции государств, которую создает Украина.

«Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», — подчеркнул Мурадов.

В настоящее время в перечень недружественных России государств входят две страны — США и Чехия.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.