В США заявили о согласии РФ и Турции обсуждать вывод иностранных сил из Ливии

США считают, что Россия и Турция согласны с тем, чтобы начать обсуждения темы вывода иностранных сил из Ливии. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, заявление которого распространил Государственный департамент.

«В принципе мы находимся в том положении, когда и турки, и русские согласились с тем, что это может быть темой для обсуждения, что давайте поговорим о том, можно ли взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить на самолет и доставить куда-то в качестве первого ощутимого практического шага. Этот процесс всегда идет шаг за шагом», — заявил он.

23 июня в Берлине состоялась вторая международная конференция по Ливии. Россию на ней представлял замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По итогам встречи он заявил о том, что ситуация в Ливии «относительно стабильная» и движется в правильном направлении. По словам российского дипломата, вооруженное присутствие в Ливии следует уменьшать, однако «делать это надо продуманно».

Первая международная конференция по Ливии прошла в январе 2020 года.