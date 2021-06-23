Захарова усомнилась в прочности дружбы США и Германии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Германия — лучший друг США.

«Что же тогда США лучшему другу мешают участвовать в выгодном для него проекте «Северный поток — 2»? Так с лучшими друзьями не поступают», — написала она.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высоко оценил германо-американские отношения, сказав, что у США «нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия».

До этого федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин и Вашингтон находятся «на правильном пути» по вопросу обсуждения российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.