Блинкен назвал Германию лучшим другом США

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен высоко оценил германо-американские отношения. Его слова приводит Reuters.

«Я думаю, будет справедливо сказать, что у Соединенных Штатов нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия», – заявил глава Госдепа.

С таким заявлением он выступил перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Берлин намерен урегулировать разногласия с Вашингтоном по российскому газопроводу «Северный поток — 2» до августа текущего года. До этого Меркель заявляла, что США и ФРГ находятся «на правильном пути» по данному вопросу.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.