Военного атташе Британии вызвали в Минобороны России

Военный атташе Великобритании был вызван в Минобороны РФ после того, как британский военный корабль нарушил российскую государственную границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — говорится в заявлении.

Ранее эсминец управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС Великобритании «Дефендер» пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. Корабль был заранее предупрежден о применении оружия в случае нарушения российской границы, однако проигнорировал это.

После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м он покинул российские границы территориального моря.

Инцидент произошел после того, как глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что проведение саммита между премьером страны Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным возможно в случае, если Москва откажется от «злонамеренной деятельности» в отношении Лондона.