Путин напомнил, что Красная армия спасла Европу и мир от порабощения

Президент России Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил, что Красная армия во время Второй Мировой войны спасла Европу и мир от порабощения. Переведенная на русский язык публикация опубликована на сайте Кремля.

Статья называется «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир», — отметил российский лидер.

В статье Путин также написал, что в свое время для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение российского народа и немцев.

Впервые о том, что российский президент напишет статью ко дню нападения Германии на Советский Союз, стало известно в программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

21 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин написал статью на немецком языке.