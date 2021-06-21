В США заявили, что не будут предупреждать Россию об ударах

Президент США Джо Байден в ходе прошедшего саммита с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в случае, если приписываемые российским хакерам кибератаки на важные американские объекты продолжатся, то для РФ наступят последствия. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Вашингтон не будет предупреждать об ответных мерах заранее.

«Президент ясно дал понять — это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — сказала Псаки.

Отвечая на вопрос о том, почему не предоставил список российских объектов, которые могут подвергнуться ответной атаке США, Псаки заявила, что США «не предвосхищает удары».

Ранее в Госдепе, касаясь темы кибератак, заявили о том, что Россия, как и любая страна, обязана сделать все необходимое, чтобы остановить и привлечь к ответственности преступную организацию, если она предпринимает с ее территории действия «в отношении кого-либо еще».