В Третьяковке ответили на слух о повреждении экспонатов: «Ведутся плановые работы»

Гендир Третьяковской галереи Галактионова опровергла слух о повреждении экспонатов
Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор Третьяковской галереи Ольга Галактионова в беседе с изданием «Подъем» опровергла слух о повреждении экспонатов из-за протечек в хранилище.

«Ведутся плановые работы по ремонту кровли, идет плановый переезд фондов, и информация о пострадавших предметах не соответствует действительности», — пояснила гендиректор музея.

По словам Галактионовой, несмотря на плановый ремонт и переезд, ничто из экспонатов не пострадало. Она подчеркнула, что ничего такого «даже рядом нет». Сейчас в здании галереи проходит ремонт и укрепление кровли. На это время часть коллекции будет перемещена в другие фонды.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждал, что вместо глобального ремонта в хранилище производят «залатывание мелких дыр». По словам издания, из-за регулярных протечек в музее повредились десятки ценностей, при этом ответственные лица якобы ничего не предпринимают, чтобы сохранить экспонаты.

Ранее эксперты объяснили важность передачи икон из Третьяковки к РПЦ.

 
