Зацепин объяснил, почему в свои 100 лет не чувствует усталости

Композитор Александр Зацепин признался, что работа дает ему сил
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Композитор Александр Зацепин признался «Абзацу», что сохраняет бодрость с помощью работы.

По словам 100-летнего Зацепина, он не чувствует усталости, когда работает.

«Наоборот, ставлю на телефоне будильник, чтобы пообедать вовремя, пойти чаю попить хоть в пять часов. Потому что иначе я буду сидеть до бесконечности за работой», — поделился артист.

Музыкант добавил, что может уставать, когда не соблюдает режим сна.

10 марта Зацепину исполнилось 100 лет. Композитор назвал хорошие гены своим секретом долголетия. Помимо генов, он старается поддерживать себя в форме с помощью стабильного режима сна и зарядки. Артист выработал определенные упражнения, которые делает каждый день.

Зацепин проведет свой юбилей на сцене. Он выступит 19 марта 2026-го в Кремлевском дворце.

Композитор написал музыку к таким проектам, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». В 2003-м Зацепин удостоился звания народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

Ранее Зацепин анонсировал мюзикл по фильму Гайдая.

 
