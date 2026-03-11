СМИ сообщили, что состояние Павла Дурова в 2025 году сократилось почти вдвое

Состояние предпринимателя Павла Дурова в 2025 году сократилось до $6,6 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что впервые Дуров оказался в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» в 2016 году, тогда его состояние оценивалось в $600 млн. В 2018 году Дуров попал в разряд миллиардеров.

За 2024 год предприниматель заработал $17,1 млрд. Таким образом, состояние Дурова сократилось на $10,5 млрд.

6 марта издание «Код Дурова» сообщало, что аккаунт Дурова заблокировали в соцсети TikTok. Отмечается, что на момент блокировки на аккаунт бизнесмена были подписаны около 156 тысяч пользователей. Причины ограничения действия аккаунта не уточняются.

24 февраля Дуров прокомментировал возбуждение в России уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Ранее в Госдуме допустили признание Telegram экстремистской организацией.