В ЦБ раскрыли место хранения всего золотого запаса России

Золотовалютные резервы России находятся на территории страны, в хранилищах Центробанка. Об этом сообщил начальник Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу (ЦФО) Рустэм Марданов в интервью порталу NEWS.ru.

По его словам, резервы выросли до рекордных $326,5 млрд благодаря росту цен на золото. При этом физический объем драгоценного металла в хранилищах ЦБ незначительно сократился, добавил он.

Представитель Банка России объяснил, что незначительные колебания физического объема золота связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке. Детали о месте размещения золотовалютных резервов Марданов раскрывать не стал в целях финансовой безопасности. Он лишь уточнил, что сейчас доля золота в структуре резервов превышает 43%.

До этого журналисты китайского издания Sohu заявили, что Россия спасла значительную часть своих богатств от конфискации Западом, вложившись в золото. Обозреватели обратили внимание, что несколько лет назад пока весь мир приобретал ценные бумаги, Россия провернула «блестящий трюк», начав закупать золото. В результате РФ увеличила резервы драгоценного металла на 300%, сохранив их во внутренних хранилищах.

По словам журналистов, таким образом России удалось избежать серьезных последствий от отключения от международной платежной системы SWIFT, заморозки резервов ЦБ и запрета на операции с ценными бумагами. В Sohu указали, что в результате санкций были заморожены лишь ценные бумаги, в то время как физическое золото РФ по-прежнему находится в хранилищах под землей.

