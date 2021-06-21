Блок Кочаряна не признал результаты выборов в Армении

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в... Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в...
Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в...
Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Предвыборный блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» не признает предварительные итоги внеочередных парламентских выборов в республике. Об этом сказано в заявлении блока, передает ТАСС.

Новость дополняется.