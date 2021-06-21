Блок Кочаряна не признал результаты выборов в Армении Антон Демидов 21.06.2021 | 03:55 Прослушать новость Остановить прослушивание close Второй президент Армении Роберт Кочарян на заседании российско-армянского Лазаревского клуба в... Асатур Есаянц/РИА «Новости» Rambler-почта Mail.ru Yandex Gmail Отправить письмо Скопировать ссылку Предвыборный блок бывшего армянского президента Роберта Кочаряна «Армения» не признает предварительные итоги внеочередных парламентских выборов в республике. Об этом сказано в заявлении блока, передает ТАСС.Новость дополняется.