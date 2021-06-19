Аксенов назвал реакцию властей Украины по поводу затопления Крыма маразмом

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» прокомментировал реакцию властей Украины в отношении пострадавших от подтопления районов полуострова.

«Это маразм. Не стоит обращать внимание. Это обычная практика. Они радуются по поводу любого несчастного случая, любого события, которое происходит в негативном ключе на территории российского Крыма. Сами сделать ничего не могут. Это бессильное злорадство», — сказал он.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил над ситуацией в Крыму на фоне серьезных затоплений, заявив, что «ранее Крым просил воду и теперь получил».

Ранее стало известно, что после аномальных дождей в Крыму полностью восстановлено энергоснабжение.