В Совфеде отреагировали на шутку властей Украины по поводу затопления Крыма

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировала шутку властей Украины в отношении пострадавших от подтопления районов полуострова.

«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе», — сказала она.

По мнению Ковитиди, кризисные процессы достигли наивысшей точки в сфере политики.

«И, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», — добавила Ковитиди.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил над ситуацией в Крыму на фоне серьезных затоплений, заявив, что «ранее Крым просил воду и теперь получил».

В Минэнерго РФ ранее сообщили, что в Крыму полностью восстановлено энергоснабжение после аномальных дождей.