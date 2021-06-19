Путин оценил работу «Единой России»

Президент России Владимир Путин на XX предвыборном съезде партии «Единая Россия» заявил, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию.

По словам главы государства, это партия, которая проявляет ответственность и патриотический настрой.

«За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что у партии власти высоки риски «обрасти коркой» и застыть в развитии.

XX съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве.

Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в сентябре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года.

Ранее Эксперты НОМ обсудили стратегии партий перед выборами в Госдуму.