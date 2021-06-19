Путин оценил работу «Единой России»

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на XX предвыборном съезде партии «Единая Россия» заявил, что ЕР показала способность к обновлению и постоянному развитию.

По словам главы государства, это партия, которая проявляет ответственность и патриотический настрой.

«За эти годы она успешно прошла этап становления, обрела многочисленных сторонников. Конечно, столько лет быть самой крупной политической силой такой большой страны означает и огромный груз ответственности», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что у партии власти высоки риски «обрасти коркой» и застыть в развитии.

XX съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве.

Съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в сентябре.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года.

Ранее Эксперты НОМ обсудили стратегии партий перед выборами в Госдуму.