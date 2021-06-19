В Иране выбрали нового президента

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси одержал победу на выборах президента страны, сообщает IRNA.

О победе Раиси объявил глава штаба по проведению выборов Джамаль Орф. По его словам, после обработки более 90% бюллетеней глава Верховного суда набрал 17,8 млн голосов.

Избранного главу государства поздравил действующий президент страны Хасан Роухани.

Тринадцатые выборы главы государства прошли в Иране 18 и 19 июня. Кроме Раиси кандидатами в президенты были секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, бывший глава Центрального банка страны Абдольнасер Хеммати и заместитель председателя Меджлиса Амир Хосейн Казизаде Хашеми.