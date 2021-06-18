В Великобритании допустили возможность саммита Джонсона и Путина

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что проведение саммита между премьером страны Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным возможно в случае, если Москва откажется от «злонамеренной деятельности» в отношении Лондона. Об этом сообщает Sky News.

«Борис Джонсон явно открыт для встреч с любым человеком, в отношениях с которым должен сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Россией, очевидно, и он, надеюсь, настанет, но это произойдет после определенных действий (со стороны России — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал он.

Ранее Джонсон во время саммита НАТО заявил, что Лондон надеется на улучшение отношений с Россией, но пока ситуация разочаровывает. По словам британского премьера, когда он встречался с Путиным, то ясно сказал ему, что Великобритания готова вести дела по-другому, но Россия должна изменить «манеру своего поведения».