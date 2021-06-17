МИД отреагировал на ультиматум Киева по «Северному потоку — 2»

Слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об условиях запуска «Северного потока — 2» являются политической истерикой. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА «Новости».

«Что касается «Северного потока — 2», я хотела бы напомнить и господину Кулебе, и вообще киевскому режиму, [что] это коммерческий проект, который выгоден тем странам и тем партнерам, которые в нем участвуют. Вы в нем участвуете? Вы хотите в нем поучаствовать? Тогда изъявите свое желание», — сказала она.

По ее словам, позиция Киева «и есть политизация энергетического взаимодействия и сотрудничества». Захарова добавила, что если в Киеве хотят подключиться к проекту, то им следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованными лицами.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что условием для запуска газопровода «Северный поток — 2» должна стать «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины».