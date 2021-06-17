Путин рассказал, откуда осуществляется больше всего кибератак в мире

Президент России Владимир Путин сообщил, что даже по информации американских источников больше всего кибератак в мире осуществляется с территории Соединенных Штатов. Глава государства сделал заявление на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров, передает пресс-служба Кремля.

«Хочу вас проинформировать о вещах, которые в общем-то известны, но не широкой публике. Из американских источников — я просто боюсь перепутать название организации — следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте — Канада, затем — две латиноамериканские страны и потом Великобритания», — рассказал Владимир Путин.

По словам президента страны, России в данном перечне нет.

«На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки, как говорят наши коллеги, из киберпространства России. И два таких запроса в этом году», — добавил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что за прошлый год российская сторона направляла в американские структуры 45 запросов. При этом в первом полугодии 2021 года число таких запросов составило 35.

«Ни одного ответа мы до сих пор не получили», — обратил внимание президент России.

Встреча Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве завершилась публикацией совместного заявления по стратегической стабильности, в котором лидеры подтвердили приверженность принципу, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. «Газета.Ru» собрала ключевые заявления Путина и Байдена.