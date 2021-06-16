Байден отреагировал на слова Путина о штурме Капитолия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что смешно сравнивать обращение России с оппозицией с действиями американских властей при протестах в США и штурме Капитолия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это смешное сравнение», — сказал лидер государства в ходе пресс-конференции.

Кроме того, Байден отметил, что в Соединенных Штатах после захвата Капитолия сторонниками проигравшего на выборах президента, было арестовано порядка 400 человек.

Ранее президент США заявил, что Россия столкнется с «разрушительными» для себя последствиями в случае смерти Алексея Навального в колонии. Такое заявление он сделал на брифинге по итогам российско-американского саммита в Женеве.

6 января группа поддерживающих бывшего американского президента Дональда Трампа избирателей ворвалась в Капитолий, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, однако сенат, где демократов только половина, оправдал бывшего президента из-за недостатка голосов.

2 февраля текущего года года суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.