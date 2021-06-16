В клубе «Валдай» оценили итоги саммита Россия — США

Часть команды Джо Байдена всё ещё может саботировать нормализацию диалога с Москвой, считает программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

По его словам, итог саммита состоит в том, что стороны согласились вести диалог.

«За последние 12 лет с момента инаугурации Барака Обамы мне это кажется самым важным результатом», - цитирует Бордачева ТАСС.

Госсекретарь Энтони Блинкен «слушается» главу американского государства, но в то же время, убежден эксперт, «самая большая слабость Байдена - это его команда».

Бордачев не исключает и саботажа.

«Те люди, которые его окружают, думают в категориях своей политической карьеры после Байдена. Их не интересует то, что будет происходить сейчас. Их интересует то, как они будут выглядеть и как будут строить свою политическую карьеру через четыре-пять лет», - предупредил эксперт.

Главное достижение саммита — возвращение послов обеих стран, констатировал Бордачев.