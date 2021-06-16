Байден обвинил американские СМИ в заранее негативном отношении к саммиту с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что американские средства массовой информации были заранее негативно настроены к его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

«У вас всегда негативное отношение, вы никогда не задаете мне позитивные вопросы», — ответил Байден на вопрос журналиста о том, какие гарантии он может дать тому, что Москва «поменяет свое поведение» в ближайшее время.

Президент призвал оставаться реалистами, но смотреть в будущее с оптимизмом. Он также подчеркнул, что добился значительных успехов на переговорах.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.