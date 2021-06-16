Путин вылетел из Женевы

Самолет российского президента Владимира Путина вылетел из Женевы, где ранее состоялся саммит с американским лидером Джо Байденом. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин прилетел в Швейцарию утром, 16 июня. Он провел переговоры с Джо Байденом и швейцарским президентом Ги Пармеленом.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня.

Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.