Байден заявил, что отношения США и России должны быть предсказуемыми

Президент США Джо Байден на брифинге по итогам его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным высказался об отношениях Вашингтона и Москвы. Его слова приводит ТАСС.

«Мы с президентом России Владимиром Путиным несем уникальную ответственность за выстраивание отношений между двумя сильными и гордыми странами», — сказал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что российско-американские отношения должны быть «предсказуемыми» и «стабильными».

Встреча глав РФ и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Ранее Байден уже заявлял, что США не стремятся к конфликту с Россией и хочет более стабильных и предсказуемых отношений между двумя странами.