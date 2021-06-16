Путин заявил, что Байден объяснил свое резкое высказывание в его адрес в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом рассказал, что американский глава еще в телефонном разговоре двух лидеров объяснил свои слова об «убийце», и его эти объяснения устроили.

Так российский лидер ответил на вопрос журналистов, удалось ли президентам объясниться по поводу резкого высказывания Байдена в его адрес.

«По поводу резких заявлений: что сказать, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили», — сказал Путин.

По словам Путина, предшественник Байдена экс-президент США Дональд Трамп в свое время уклонился от ответа на подобный вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью для телеканала NBC описал Байдена как человека, который «кардинальным образом отличается от Трампа», который «почти что всю жизнь свою сознательную в политике».

В Женеве 16 июня прошли два раунда переговоров президентов России и США. Совместного пресс-подхода лидеров двух стран не будет, однако президенты проведут отдельные пресс-конференции.

Встреча стала первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января прошлого года.

«Газета.Ru» в онлайн-формате рассказывает об итогах переговоров Путина и Байдена в Женеве.