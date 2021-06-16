Путин прибыл на виллу Ла Гранж, где пройдет встреча с Байденом

Президент России Владимир Путин прибыл на виллу Ла Гранж в Женеве, где пройдет его встреча с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщили в Кремле, после того, как будут сделаны официальные фотографии российского и американского лидеров, начнутся переговоры, они пройдут в библиотеке виллы.

Байден также прибыл на виллу спустя 12 минут после приезда российского президента.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита. Байден отказался от пресс-конференции.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, американский посол в Москве Джон Салливан, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан примут участие в расширенной встрече на российско-американском саммите.