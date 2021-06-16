Президент Латвии призвал Байдена действовать жестко во время встречи с Путиным

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал американского лидера Джо Байдена действовать жестко во время встречи с российском коллегой Владимиром Путиным, которая пройдет в Женеве 16 июня. Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

«Действуйте жестко», — сказал латвийский лидер.

Он также добавил, что Россия уважает сильных, и предложил Соединенным Штатам показать две стороны силы: военную и политическую. Левитс выразил мнение, что Путин может прислушаться к Байдену, в том числе из-за его многолетнего политического опыта.

Ранее самолет с Путиным на борту приземлился в аэропорту Женевы.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Американский лидер https://www.gazeta.ru/politics/news/2021/06/15/n_16108826.shtml в Женеву накануне, 15 июня.