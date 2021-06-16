Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву, где пройдет его встреча с американским лидером Джо Байденом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин вылетел в Женеву на встречу Джо Байденом. Он уточнял, что глава государства прибудет на саммит вовремя.

Также стало известно, что Россия не обращалась к Швейцарии с просьбой о проведении в аэропорту Женевы протокольной встречи российского президента Владимира Путина.

Американский лидер прибыл в столицу Швейцарии накануне, 15 июня. Сообщалось, что он собирается покинуть Женеву сразу после саммита с президентом России.

Начало российско-американских переговоров в расширенном составе запланировано на 14.30. Дискуссия может продлиться чуть менее двух часов.

В 16.15 начнется вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.

Совместная пресс-конференция президентов России и США не запланирована.