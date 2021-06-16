В Женеве рассказали об отказе Путина от встречи с властями Швейцарии в аэропорту

Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в аэропорту Женевы протокольной встречи российского президента Владимира Путина, который 16 июня проведет в швейцарской столице переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно, передает ТАСС.

«Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало», — сказал собеседник агентства.

По его словам, протокольная встреча глав государств в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идет о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом.

Американский лидер прибыл в Женеву накануне, 15 июня.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.