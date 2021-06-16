В Женеве рассказали об отказе Путина от встречи с властями Швейцарии в аэропорту

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Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру... Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Президент России Владимир Путин во время интервью журналисту американского телеканала NBC Киру...
Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия не обращалась с просьбой к Швейцарии о проведении в аэропорту Женевы протокольной встречи российского президента Владимира Путина, который 16 июня проведет в швейцарской столице переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно, передает ТАСС.

«Официальной просьбы о проведении протокольной встречи в аэропорту со стороны России не поступало», — сказал собеседник агентства.

По его словам, протокольная встреча глав государств в аэропорту проводится в случае государственных визитов. Если же речь идет о саммитах и международных форумах, то она может быть проведена по просьбе страны.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел в Швейцарию на саммит с Байденом.

Американский лидер прибыл в Женеву накануне, 15 июня.

На 14.30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. Как ожидается, дискуссия продлится чуть менее двух часов.

Далее, в 16.15 — вторая часть переговоров в расширенном составе, которая займет примерно то же время, что и первый раунд.

На 18.00 запланирована пресс-конференция президента Владимира Путина по итогам саммита.