Песков: Путин и Байден не будут подписывать никакие документы на саммите

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не будут подписывать документы на саммите в Женеве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Никаких подписных документов не предусматривается», — сказал Песков.

Ранее глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что у него шикарное настроение перед саммитом российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Ранее была обнародована программа встречи Байдена и Путина. Саммит, предположительно, продлится пять часов.

Как сообщили в Кремле, прибытие Путина на виллу «Ла Гранж» и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени. Далее запланировано начало беседы двух мировых лидеров — она пройдет в библиотеке виллы.