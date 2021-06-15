Швейцария подчеркнула важность диалога России и США

Россия и США должны вести конструктивный диалог, чтобы преодолеть вызовы современного мира. Об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, комментируя предстоящий саммит Россия — США, пишет РИА «Новости».

«Эта встреча на высшем уровне вписывается в устоявшуюся традицию оказания [Швейцарией] добрых услуг. Швейцария убеждена в том, что для преодоления вызовов нашего времени необходим конструктивный диалог между великими державами», — сказал швейцарский лидер.

По его словам, предстоящая встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена может вдохнуть оптимизм в мировые дела.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин после переговоров с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня проведет встречу со швейцарским коллегой Ги Пармеленом.