В Белоруссии рассказали о реакции западных стран на проверку ВВС и войск ПВО

Вольфович: Польша и Литва подняли самолеты из-за проверки ВВС в Белоруссии
Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

Польша и Литва подняли в небо свои самолеты-разведчики на фоне проверки в Белоруссии готовности военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, пишет «БелТА».

Он рассказал, что очередной этап проверки ВВС и войск ПВО республики стартовал 11 марта. В рамках мероприятия проверяется способность командования управлять войсками, принимать на сопровождение цели и ставить задачи на поражение. Другими словами, защищать воздушное пространство страны, пояснил Вольфович.

«Хочу сказать, это насторожило наших соседей — поляков, литовцев. Вчера были подняты самолеты-разведчики на сопредельной территории», — отметил госсекретарь.

По его словам, Варшава и Вильнюс напрасно насторожились. Проводимые в Белоруссии мероприятия не несут никакой угрозы для соседних государств, подчеркнул Вольфович.

«В общем-то и в районе границы мы старались учебные задачи не отрабатывать. Отрабатывали их в глубине страны, даже в восточных регионах нашей республики в большей степени», — добавил он.

21 февраля министерство обороны Белоруссии заявило о приведении в боевую готовность воинских частей Западного оперативного командования. Процесс запустили в рамках проверки армии страны.

Ранее в Минобороны Белоруссии рассказали о милитаризации по периметру страны.

 
